Italien zittert, Schweiz und England lösen Ticket

Schweiz gewinnt 4:0

Die Schweiz zog im Fernduell vorbei. Die Eidgenossen hätten entweder mehr Punkte holen müssen als der Europameister in Nordirland oder um mindestens zwei Tore höher gewinnen. Sie siegten 4:0. Okafors Kopfballtreffer nach Flanke von Xherdan Shaqiri war der Wegbereiter (48.) Der Salzburg-Stürmer hatte bereits zuvor mit einem Schlenzer an die Stange aufgezeigt (45.). Shaqiri scheiterte später ebenfalls am Gestänge (55.), Ruben Vargas traf wuchtig zur Vorentscheidung (57.). Cedric Itten machte den „Deckel“ drauf (72.), Remo Freuler (91.) traf in der Nachspielzeit.