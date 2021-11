USA werfen Russland Gefährdung von Astronauten vor

Nachdem sich die Astronauten auf der Internationalen Raumstation ISS am Monat zwei Mal wegen der einer möglichen Kollision mit Weltraumschrott in Sicherheit bringen mussten, erheben die USA nun den Vorwurf, Moskau habe die Wissenschaftler in All durch den Test einer Anti-Satelliten-Rakete gefährdet. „Wir verurteilen Russlands rücksichtslosen Test“, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Montag. Mit dem Beschuss eines russischen Satelliten sei Weltraumschrott entstanden, „der das Leben von Astronauten, die Integrität der Internationalen Raumstation und die Interessen aller Nationen gefährdet“.