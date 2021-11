ISS wegen Weltraumschrotts kurzzeitig evakuiert

Wegen einer möglichen Kollision mit Weltraumschrott ist die Internationale Raumstation ISS am Montag zweimal kurzzeitig geräumt worden. Die sieben Astronauten hätten sich gleich zweimal in zwei an der Station angedockten Raumkapseln in Sicherheit gebracht, zitierte die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS den Kosmonauten Pjotr Dubrow.