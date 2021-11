Weißrussland: EU erprobt neues Sanktionsinstrument

Staatliche Fluglinie im Visier

Nach Angaben von Diplomaten sollen mit dem neuen Sanktionsinstrument in einem ersten Schritt etwa 30 Personen und Unternehmen ins Visier genommen werden, die Migranten zur Weiterschleusung in die EU nach Weißrussland fliegen. Neben der staatlichen weißrussischen Fluglinie Belavia sollen darunter auch Reiseveranstalter und an der Schleusung beteiligte Mitglieder des Regierungsapparats in Minsk sein. Der formelle Sanktionsbeschluss wird nach Abschluss juristischer Prüfungen erfolgen, die noch einige Tage in Anspruch nehmen können.