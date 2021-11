Polnische Behörden melden große Flüchtlingsgruppe

Russland bietet sich als Vermittler an

Indes bringt sich Russland im Flüchtlingskonflikt zwischen der Europäischen Union und Belarus nun doch als Vermittler ins Spiel. Russland sei dazu bereit, sagte der Sprecher des Präsidialamts in Moskau, Dmitri Peskow. Teilweise agiere das Land sogar bereits als Vermittler. Zugleich wies er Erklärungen der USA als „falsch“ zurück, wonach das belarussische Vorgehen an der Grenze zur EU von russischen Militäraktivitäten in der Nähe der Ukraine ablenken soll.