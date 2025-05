Von Reggae bis zu Balladen: Weltmusik in Mundart

Dem Alltag entfliehen

„Ketchup is aus“ nennt sich der zweite Streich, den die burgenländisch-niederösterreichische Formation mit ihrem neuen Album veröffentlicht. Wie erwartet, gelingt es Amerling gekonnt, in verschiedensten Stilrichtungen zuhause zu sein und gleichzeitig hitverdächtige Ohrwürmer zu schreiben. „Der Satz ,Ketchup is aus!’ ist bei der Ausgabe eines wohlverdienten Wiener Schnitzels entstanden. Er wurde zum Symbol einer Beziehung und verhilft zur Flucht aus dem Alltag“, so die Musikgruppe. Mehr erfährt das Publikum am Donnerstag ab 19 Uhr in der Vinothek der Kellergasse.