Haus in Vollbrand: Mann wird per Fahndung gesucht

Auf Hochtouren laufen die Ermittlungen nach dem Großbrand in Sieggraben. Montag in der Früh loderten die Flammen lichterloh, das Feuer legte das Haus in Schutt und Asche. Zum Zeitpunkt des Unglücks war die Besitzerin mit ihren zwei Kindern nicht daheim. Stundenlang lief die Suche nach dem Familienvater.