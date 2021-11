Von dem Brandstifter fehlte noch immer jede Spur

Täter ging gezielt vor

Den niederschmetternden Plan hat der Brandstifter konsequent in die Tat umgesetzt. Offensichtlich ist das Feuer am Montag kurz vor vier Uhr in der Früh gleich an mehreren Stellen gelegt worden. An allen Ecken und Enden des Eigenheimes schlugen die Flammen empor, wie 120 alarmierte Einsatzkräfte feststellen mussten. Der Großbrand strahlte enorme Hitze aus. Nicht einmal alle Feuerwehrhelme hielten dieser Herausforderung stand.