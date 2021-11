Biden: Lage an Polens Grenze „besorgniserregend“

Nach wie vor sitzen Tausende Migranten an der EU-Außengrenze zu Weißrussland fest. US-Präsident Joe Biden zeigt sich angesichts dessen beunruhigt über die Situation und wandte sich daher an die Regierungen in Moskau und Minsk. Der russische Präsident Wladimir Putin bestreitet indessen weiterhin eine Beteiligung am Flüchtlings-Konflikt an der weißrussisch-polnischen Grenze. Weißrusslands Machthaber Alexander Lukaschenko kündigte nun zumindest Hilfe für betroffene Kinder zu.