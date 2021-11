So beugen Sie Rückenschmerzen im Homeoffice vor

Lockdown, Homeoffice, Homeschooling - all diese Pandemie-Maßnahmen rufen bei vielen Menschen - selbst Kindern! - stärkere Rückenschmerzen hervor. Das „Sofa als Bürosessel“ erzeuge kein ergonomisches Sitzen, der Laptop am Tisch stehe zudem oft niedriger als ein PC-Monitor, was zu einem ständigen Nach-Vorne-Neigen des Kopfes - einem „Tech-Neck“ - führe. Wichtige Maßnahme zum Gegensteuern: Bewegung wie Spazierengehen oder mäßiges Krafttraining.