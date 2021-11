FFP2-Maskenpflicht nun auch für Volksschüler

An den Schulen herrscht in den kommenden beiden Wochen wieder die bereits von Semesterstart bekannte Sicherheitsphase. Das bedeutet: Keine Schulveranstaltungen wie etwa Exkursionen oder Wandertage, außerdem dürfen keine Externen wie etwa Vereine an die Schulen kommen. Wie aus einer Information des Bildungsministeriums an die Schulen hervorgeht, gilt neben einer durchgehenden FFP2-Maskenpflicht für die Oberstufen und Polys nun auch eine FFP2-Pflicht für Volks- und Unterstufenschüler. Die Jüngeren dürfen die Maske am eigenen Sitzplatz aber abnehmen.