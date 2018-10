Schmerzfrei leben: Schluss mit dem Rückenleid!

„Jeder Mensch hat das Recht, unbeschwert mit seinen Kindern herumzutoben. Niemand sollte nachts vor Schmerz aus dem Schlaf schrecken, nur weil er sich auf die andere Seite gedreht hat“, so Stuart McGill, Professor für Biomechanik an der University of Waterloo in Kanada und international bekannter Dozent und Experte für die Mechanik und Rehabilitation der Wirbelsäule. Doch ob Hausfrau oder Profisportler - wer von (Rücken-)Schmerzen gebeutelt wird, kann oft einfachste Bewegungen nicht, oder nur unter Schmerzen ausführen. Die Lebensqualität wird enorm beeinträchtigt.



Wirbelsäule ist wie Sendemast

McGill vergleicht die Wirbelsäule mit einem Sendemasten, „der über Abspannseile verankert ist“. Diese Spannseile haben eine ähnliche Funktion wie „die Muskeln und Bänder, die unsere Wirbelsäule umgeben: Sie sorgen für Stabilität und Kraft. In Bezug auf den Rücken ermöglicht diese ‘Ankermuskulatur‘ auch die Mobilität. Denn wie bei allen beweglichen Körperteilen, ob Ellbogen oder Kiefergelenk, geht die Bewegung nicht von den Knochen aus, sondern von den daran befestigten Muskeln.“ Eine schwache, schlaffe und unausgewogene Rumpfmuskulatur fördert Rückenschmerzen ... So muss eine gesunde, bewegliche Wirbelsäule, die drei natürliche Krümmungen (Halswirbelsäule, Brustwirbel- und Lendenwirbelsäule) aufweist, in erster Linie „stabilisiert werden, um belastbar zu sein. Diese entscheidende ‘ausreichende Stabilität‘ entsteht durch das Zusammenspiel unterschiedlicher Muskelgruppen“, so McGill.