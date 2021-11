Ab Montag gilt 3G am Arbeitsplatz ohne Ausnahme

Rund 1,4 Millionen Erwerbstätige müssen nun testen

Das Gesundheitsministerium verteidigt das Vorgehen bei 3G am Arbeitsplatz. Man habe sich vor Erlassen der entsprechenden Verordnung versichert, dass ausreichend Coronatests in Österreich lagernd und ausreichend Möglichkeiten zu Nachbestellungen gegeben seien. „Die Durchführung der Testungen liegt weiterhin in der Zuständigkeit der Länder. Diese wurden zeitgerecht avisiert und darüber hinaus wurde für eine gegebenenfalls notwendige Anpassung der Testkapazitäten in den Ländern eine Übergangsfrist der 3G-Regelung am Arbeitsplatz von zwei Wochen vorgesehen. Eine Verlängerung dieser Frist ist nicht geplant“, hieß es aus dem Gesundheitsministerium zur APA.