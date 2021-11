Gutachten: „Keine Verdachtslage gegen Kurz“

Prof. DDr. Peter Lewisch gilt als renommierter Experte am Institut für Strafrecht und Kriminologie an der Uni Wien. In einer 17-seitigen Analyse im Auftrag von ÖVP-Anwalt Mag. Werner Suppan „zerlegt“ er regelrecht die Ermittlungen der Korruptions-Staatsanwälte gegen den Parteichef.