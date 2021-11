In Oberösterreich Zeit für großes Demokratiepaket

Das Linzer Landhaus entstauben und öffnen

Es grüßt aber auch in der Politik das Murmeltier: Am Donnerstag haben die sechs Landtagsfraktionen einstimmig einen neuen Unterausschuss für die Verfassungsreformfragen eingesetzt. Der erste Antrag darin ist von den Grünen und fordert einen „Oberösterreich-Konvent zur Modernisierung der Landesverfassung“. „In diesen Unterausschuss wird sicher noch vieles kommen, was jetzt noch nicht im Detail formuliert wurde“, sagt der grüne Klubobmann Severin Mayr: „Insgesamt wollen wir das Landhaus entstauben und öffnen.“ Da geht’s um Minderheiten- bzw. Oppositionsrechte und Transparenz im Landtag, um eine Aufwertung des Petitionsrechts und weitere Instrumente der Bürgerbeteiligung – und schließlich auch um die Abschaffung des Proporzes in der Landesregierung.