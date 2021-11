Lockdown: Opposition ortet „Chaos in Regierung“

Wer sich nicht impfen lässt oder nicht genesen ist, für den gelten wohl demnächst im ganzen Land wieder Ausgangsbeschränkungen. Oberösterreich hat diese Maßnahme bereits gesetzt, ein bundesweiter Lockdown ist so gut wie beschlossen. Die Opposition ortet allerdings sowohl bei der Kommunikation als auch bei der Verabschiedung der Verschärfungen „Chaos in der Regierung“. Am lautesten polterte erwartungsgemäß FPÖ-Chef Herbert Kickl: „Diese Bundesregierung ist von allen guten Geistern verlassen.“