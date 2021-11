Neues Denkmal für Opfer des Nationalsozialismus

Das Denkmal soll am Ortsfriedhof unter zwei Trauerweiden gegenüber der Aufbahrungshalle aufgestellt werden. Damit will die Gemeinde an alle Opfer des NS-Regimes erinnern: Juden, politisch Verfolgte, Euthanasieopfer und die verschleppten Roma. Genaue Zahlen seien nicht vorhanden, erklärt Bürgermeister Wolfgang Koller. Das Denkmal wird aus einem Granitstein mit einer Tafel bestehen. Die Umsetzung soll möglichst rasch erfolgen.