Rechnungshof: ÖBB haben zu viel Geld bekommen

In vier Jahren 8927 sicherheitsrelevante Vorfälle gemeldet

Von 2015 bis 2019 meldete die ÖBB-Infrastruktur AG 8927 sicherheitsrelevante Vorfälle. Davon hatte sie 15 Prozent - also 1301 sicherheitsrelevante Vorfälle - zu verantworten. In zehn Fällen kamen Personen zu Schaden, wobei in drei Fällen Reisende betroffen waren. 713 Mal wurden Sachschäden verzeichnet. 85 Prozent dieser Vorfälle betrafen Entgleisungen, Kollisionen sowie die Beeinträchtigung des sicheren Betriebs durch schwere Mängel an technischen Einrichtungen und Schienenfahrzeugen.