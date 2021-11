Contact-Tracing legt die Bezirksbehörden lahm

So klare Worte vermisst SP-Landtagsklubchef Michael Lindner von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), der auch „Chef“ der Bezirkshauptmannschaften ist: „Wenn das Land mit dem Krisenmanagement heillos überfordert ist, dann sollte es auch offen sagen, was Sache ist, anstatt den Deckel draufzuhalten. Sonst werden auch die Mitarbeiter in den Krisenstäben gefrustet und suchen sich Alternativen“, so Lindner.