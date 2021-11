Zwei Drittel einmal geimpft, noch kaum Booster

Impfungen legen im November deutlich zu

Insgesamt sind in den ersten zehn Novembertagen bisher 125.772 Erstimpfungen durchgeführt worden - beinahe so viele wie im gesamten Oktober (163.745). Auch die Zahl der Boosterimpfungen liegt im November (234.089) schon jetzt fast über dem Wert des gesamten Oktober (253.723). In ganz Österreich haben sich bisher 6,2 Prozent der Bevölkerung die Auffrischungsimpfung geholt. Die meisten „Booster“-Impfungen gibt es in Niederösterreich (7,5), vor Tirol (6,9), dem Burgenland (6,8) und Wien (6,2). In der Steiermark haben nur 6,0 Prozent der Bevölkerung einen dritten Stich erhalten, in Salzburg 5,9, in Kärnten 5,6, in Oberösterreich 5,4 und in Vorarlberg überhaupt nur vier Prozent.