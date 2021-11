Al Cook: Wiener Purist der alten Blues-Lehre

Richtungswechsel

1964 steht Cook mit 19 bei einer SPÖ-Parteiveranstaltung das erste Mal auf der Bühne. Vor ihm präsentiert eine ältere Dame in Tracht den „Erzherzog-Johann-Jodler“, Cooks drei Elvis-Songs werden mit tröpfelndem Höflichkeitsapplaus quittiert. Der bekennende Nichttrinker erhält als Trostpreis einen Karton Wein und bekommt von seinen Arbeitskollegen das vernichtende Feedback: „Heast, was willst mit dem Elvis? Weißt du nicht, dass es die Beatles gibt?“ Cook spornt diese Niederlage an, über einen Nachbarn hört er zufällig das erste Mal alten Blues. Robert Johnsons „King Of The Delta Blues Singers“ verändert sein Leben, der Rock’n’Roll war ja Ende der 50er-Jahre sowieso ausgestorben. 1967 lernt Cook den österreichischen Blues-Urvater und -Archivar Johnny Parth in Hinterbrühl kennen und findet damit einen Gleichgesinnten. Doch was damit anfangen? „Man kann in Österreich an jeder Hand zehn Finger haben und die größten Stars an die Wand spielen, aber als Österreicher wirst du international nichts.“