Mit Gurgel-Selbsttests die Wartezeiten verkürzen

Impfen... impfen... impfen...

An vorderster Stelle steht aber das Impfen. Impfstraßen in Klagenfurt, Villach, Spittal und Wolfsberg stehen an den Wochenenden bereit. Kurath: „Jeder ist eingeladen, die einzige Waffe gegen das Virus zu ziehen!“ Im Villacher Atrio wird am Freitag wieder geimpft, in den City Arkaden in Klagenfurt am Freitag und Samstag. Die Zahl der Impfungen ist in Kärnten binnen einer Woche von 8000 auf 18.000 gestiegen – rund 9000 von ihnen wurden das erste Mal immunisiert.