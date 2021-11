Löwenmädchen Leonie ist ein Vorbild für uns alle

Ein Jahr lang musste die Familie von Leonie stark sein. Ein Jahr voller Operationen, Schmerzen, Tränen, Medikamenten, Nadeln, Erbrechen. Doch in Gesprächen mit der Mama merkt man, dass das Negative nicht das ist, was zum Schluss übrig bleibt. Was bleibt, ist ein Jahr voller neuer Freundschaften auf der Kinderkrebsstation, Geborgenheit im Krankenhaus. Ein Jahr voller Liebe und Zusammenhalt. Ein Jahr, in dem Fremde zu Freunden wurden.