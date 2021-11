Leonie (3) hat den Kampf gegen den Krebs gewonnen

Krankenhaus schon fast zum zu Hause geworden

„Die letzten zwei Monate waren eine Berg- und Talfahrt“, schildert die Mama. Denn einen Monat nach der letzten Chemo war nicht klar, ob der Krebs vielleicht doch zurückgekehrt war. Doch eine Biopsie Mitte September brachte das gewünschte Ergebnis: „Leonie ist krebsfrei“. Aber der Abschied aus dem Krankenhaus, das schon fast zum Zuhause geworden war, fiel alles andere als leicht: „Leonie hat so geschrien und geweint, als wir uns von allen verabschiedet haben. Sie wollte nicht heim. Sie wollte nicht in den Lift steigen“, schildert Zeilinger die berührenden Augenblicke in der Klinik: „Wir sind dem Team dort so dankbar, es ist der absolute Wahnsinn, was auf so einer Kinderkrebsstation geleistet wird. Als Außenstehender sieht man das gar nicht.“