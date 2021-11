Israel prüft Kauf von Pfizers Corona-Medikament

Israel erwägt den Kauf eines neuen Pfizer-Medikaments gegen das Coronavirus. Ministerpräsident Naftali Bennett sprach am Sonntag in der wöchentlichen Kabinettssitzung in Jerusalem von „guten Nachrichten“. Er habe die Verantwortlichen angewiesen, die Sachlage gründlich zu untersuchen und „einen Erwerb für den Staat Israel zu prüfen“.