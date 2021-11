Auch Pfizer meldet nun Durchbruch bei Corona-Pille

1219 Ungeimpfte, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten und an Covid-19 erkrankten, wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe erhielt Paxlovid, die andere ein Placebo. In der Paxlovid-Gruppe gab es keine Todesfälle, in der Placebo-Gruppe hingegen zehn. Pfizer plant dem Vernehmen nach, die Daten im Rahmen des laufenden Zulassungsantrags bei der US-Zulassungsbehörde FDA so bald wie möglich einzureichen, um eine Notfallzulassung für Paxlovid zu erhalten, berichtet „Bloomberg News“.