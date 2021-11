„Masked Singer“: Samuel Koch als Phönix demaskiert

Der 34-jährige Theaterschauspieler, der seit seinem schweren Unfall bei einer „Wetten, dass..?“-Wette im Jahr 2010 im Rollstuhl sitzt, erhielt am Samstagabend in Köln nach seinem Auftritt nicht genügend Stimmen der Zuschauer und musste seine glitzernde Federmaske lüften. Dass er es in der ProSieben-Show so weit geschafft hat, konnte Koch selbst nicht glauben. Er erklärte: „Es ist ein Skandal, dass ich überhaupt die erste Runde überstanden habe. Dass ich bis zur vierten Runde mitmachen musste... ihr seid verrückt.“ Selbst habe er sich keine Chancen eingeräumt, nachdem ihm einst eine Musiklehrerin vom Singen abgeraten haben. „Meine Lehrerin bescheinigte mir in der zehnten Klasse, dass ich nicht singen kann. Deshalb war es für mich ein großer Schritt, mich aus dem Wohlfühlbereich hinaus zu bewegen. Ich habe nicht zu hoffen gewagt, dass ich länger als eine Runde dabei bin“, erklärte er.