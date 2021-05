Yusif Eyvazov: Lama bei „Masked Singer Russland“

Als Lama bis ins Finale gerockt

14 Songs durfte der Ehemann von Anna Netrebko zum Besten geben, darunter Hits wie „The Show Must Go On“ von Queen, aber auch Klassiker wie „Ave Maria“. Mit seinen Performances schaffte es Eyvazov sogar bis ins Finale der Show. Ausgerechnet an seinem 44. Geburtstag wurde der Sänger aber enttarnt.