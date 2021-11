Im Autohandel herrscht derzeit eine große Flaute

Wer in Kärnten aktuell einen Neuwagen kaufen will, muss sich gedulden. „Wir haben allein im letzten Quartal von unserem Importeur 100 Fahrzeuge nicht erhalten, da es in der Chiperzeugung weiter zu massiven Einschränkungen kommt“, schildert Heinz Gossmann, Geschäftsführer im Villacher Autohaus Lindner.