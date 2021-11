Circus Roncalli lässt wieder Herzen höher schlagen

„All for ART for All“ - eine Hommage an die Kunst und ihre Künstler

„All for ART for All“ verbindet Malerei, Film, Musik und natürlich die Zirkuskunst zu einem „einzigartigen Gesamtkunstwerk“. Kostüme inspiriert von Piet Mondrian, Andy Warhol oder Frida Kahlo wechseln sich ab mit einem exakt nachempfundenen Triadischen Ballett Oskar Schlemmers. Musik von Charlie Chaplin über David Bowie bis zu den Beatles - arrangiert von Orchesterleiter Georg Pommer - begleitet die Weltklasse-Artisten in poetisch modernen Choreografien unter der Zirkuskuppel.