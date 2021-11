Austria-Sportboss: Insignia? „Gab nie böses Blut!“

Duell mit Tabellenführer wartet

Die Insignia-Statthalter Luka Sur und Aleksandar Bursac hatten die Austria-Führung in Interviews in der Vorwoche kritisiert, der Verein reagierte daraufhin mit seiner Darstellung der Streitpunkte. „Ich finde es immer schade, wenn über die Austria in einem negativen Kontext berichtet wird“, meinte Ortlechner bei einer Pressekonferenz. „Ich möchte viel lieber über Salzburg und Co. plaudern und auch diesen positiven Vibe, der uns jetzt schon seit Wochen und Monaten begleitet.“ Am Samstag (17 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) empfangen die sechstplatzierten Wiener in der Generali Arena Tabellenführer und Titelverteidiger Red Bull Salzburg.