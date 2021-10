Alles aus? Austrias „Ehe“ mit Insignia in Trümmern

Die Beziehung zwischen dem Klub und der Lifestyle-Gruppe ist seit Langem eisig - und wird nun offenbar über die Medien gelebt. Nachdem Luka Sur und Aleksandar Bursac, die beiden Statthalter der Insignia in Wien die Austria-Spitze in einem am Dienstag veröffentlichten Interview scharf kritisiert hatten, kam am Mittwochabend die Replik vom Klub in Form einer „Sachverhaltsdarstellung“.