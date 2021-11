Weniger Arbeitslose als vor der Corona-Pandemie

Österreichweit erholt sich der Arbeitsmarkt wieder langsam von der Corona-Pandemie: So auch im Burgenland, mit einem Plus von 2,6 Prozent an Beschäftigten. Zudem ging die Arbeitslosenrate deutlich zurück und lag sogar unter dem Vorkrisenniveau. Landesrat Leonhard Schneemann will mit gezielten Maßnahmen nun eine Vollbeschäftigung erreichen.