Arbeitsmarkt erholt sich langsam wieder

Rekordhoch bei offenen Stellen

Insgesamt gibt es landesweit derzeit 2050 offene Stellen, was weiterhin ein Rekordhoch ist. „Der burgenländische Arbeitsmarkt ist weiterhin in ständiger Bewegung. Das zeigen sowohl die Beschäftigungszahlen als auch das Stellenangebot. Es ist eine deutliche Erholung nach den schwierigen Monaten bemerkbar“, so Helene Sengstbratl, Landesgeschäftsführerin des AMS Burgenland.