Wien bewirbt sich um Europa-Büro der Organisation

Wien bewirbt sich um das Europabüro des in Seoul (Südkorea) ansässigen Internationalen Impfstoffinstituts (International Vaccine Institute, kurz IVI). Das haben am Mittwoch Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) vor dem Ministerrat bekannt gegeben. Mit dem Standortangebot ist man demnach in Konkurrenz zu Deutschland, Schweden und Frankreich.