UNO: Hungersnot auf Madagaskar wegen Klimawandel

„Situation ist alarmierend“

Mangoni bezeichnete die Situation in Madagaskar als „alarmierend“ und „herzzerreißend“. Vor kurzem habe er ein Ernährungszentrum besucht, in dem Kinder behandelt worden seien, „die wirklich nur Haut und Knochen waren“. Rund eine halbe Million Kinder in Madagaskar gelten als akut mangelernährt.