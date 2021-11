Mit 400 Privatjets zum Klimagipfel nach Glasgow

Detail am Rande: Auf den allermeisten Anreiserouten wären auch reguläre Verkehrsmaschinen geflogen. Von einer versuchten Vorbildwirkung der Gipfel-Teilnehmer kann also kaum die Rede sein. Auch ein Augenzeuge am Glasgower Flughafen meinte: „Damit verliert man an Glaubwürdigkeit. Es ergibt keinen Sinn, mit all diesen Jets anzureisen, sie verschärfen das Problem mit den Emissionen nur.“ Die Pandemie habe gezeigt, dass man auch per Videokonferenzen effizient miteinander reden könne.