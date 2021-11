Die sieben HLW bringen ein Kochbuch heraus

Daher haben die sieben HLW Kärntner Rezepte wie Lesachtaler Blattlstock gesammelt. An den HLW Hermagor, Wolfsberg, Spittal, St. Peter und St. Veit, an der CHS Villach und an der WIMO Klagenfurt kochen die Jugendlichen am 11. November (11 Uhr; 3-G-Regel!) die gesammelten Rezepte und präsentieren damit das Buch, das in einer Auflage von 4700 Stück erscheint.