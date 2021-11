ÖSV-Speedlady muss für Nordamerika-Trip passen

Anfang Dezember starten die „schnellen“ Ski-Damen mit zwei Abfahrten und einem Super-G im kanadischen Lake Louise in die neue Weltcupsaison. Um sich optimal auf die Rennen in den Rocky Mountains vorbereiten zu können, geht es demnächst in den US-Bundesstaat Colorado, wo ein Trainingscamp in Copper Mountain wartet. Eine ÖSV-Siegläuferin kann den Nordamerika-Trip leider nicht antreten...