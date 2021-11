Tirol: Kletterin (33) von Stein am Kopf getroffen

Der folgenschwere Alpinunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in Karres (Bezirk Imst). Die 33-Jährige kletterte gemeinsam mit ihrem deutschen Ehemann (41) im Klettergarten „Rote Wand“. „Während der Mann das Seil abzog, löste sich plötzlich ein Stein. Dieser traf die Frau dann am Kopf“, heißt es vonseiten der Polizei.