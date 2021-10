Das A…-Wort

Ist Ex-ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner ein A...? Diese Frage hat das Nachrichtenmagazin „Profil“ - in Anspielung auf die verhängnisvollen Chats - Finanzminister Gernot Blümel in seiner aktuellen Ausgabe gestellt. Blümels Reaktion war erwartbar. Jeder habe wohl schon Dinge gesagt oder geschrieben, die er so nicht wiederholen würde. Etwas überraschend dann aber seine Antwort auf die Frage, ob Sebastian Kurz noch einmal Bundeskanzler werden könne. Sollte es zu keiner Anklage kommen, dann sei das „überhaupt kein Problem“.