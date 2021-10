Blümel: „Brauche keinen Kasperl, der mich regiert“

Finanzminister Gernot Blümel zeigt sich wieder als ÖVP-Wien-Chef. In einer Rede am Mittwochabend teilt er aus - durchaus auch mit vorsichtiger Selbstkritik. Am meisten Fett bekommt aber, wenig überraschend, die SPÖ ab. Die „rote Selbstzufriedenheit“ sei das „große Problem“.