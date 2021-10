Blümel: Kurz-Comeback „überhaupt kein Problem“

Steigende Inflation bereitet „schlaflose Nächte“

Die steigende Inflation bereite ihm „schlaflose Nächte“, so Blümel. Er hoffe, „dass die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöht“. Kritik übt der Finanzminister in diesem Zusammenhang an der europäischen Fiskalpolitik: „Manche EU-Staaten haben so hohe Schulden, dass sie höhere Zinsen nicht stemmen können. Der Vorwurf ist nicht unberechtigt, dass die Europäische Zentralbank wegen dieser Staaten die Zinsen nicht erhöht. Das wäre aber Verrat an den Europäerinnen und Europäern.“