Mehr Green-Tech für den Pinsel

Als Rahmen für die 75-Jahre-Feier hatte die Synthesa-Gruppe die Voestalpine-Stahlwelt in Linz gewählt: 30 Kilometer von der Firmenzentrale in Perg entfernt blickte Eigentümer Ralf Murjahn zurück und auch in die Zukunft. Auffallend: Immer wichtiger werden der DAW-Gruppe, zu der Synthesa bereits seit 1966 gehört, biologische und naturbelassene Lösungen.