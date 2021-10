Slowake bedrohte und beschimpfte Security-Kräfte

Passiert ist der Vorfall in den frühen Donnerstagmorgenstunden: Gegen 3.45 Uhr randalierte der 27 Jahre alte Slowake in der Bahnhofshalle in Villach, beschimpfte und bedrohte auch zwei Security-Kräfte der ÖBB. Obwohl am Bahnhof FFP2-Maskenpflicht gilt, trug der Mann keinen Mundschutz. Als schließlich die Polizei einschreiten musste, weil sich der Slowake nicht beruhigen ließ, attackierte er auch die Beamten: Der Mann beschimpfte die Polizisten und weigerte sich, zu gehen.