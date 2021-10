Zwölf Verletzte bei Karambolage auf Westautobahn

Ein schwerer Verkehrsunfall von einem 81-Jährigen in Pucking, legte Mittwochmittag die A1 in Richtung Wien für eine Stunde lahm. Nur kurz nachdem die Autobahn wieder frei wurde, kam es nicht unweit der ersten Unfallstelle zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall. Insgesamt sechs Fahrzeuge waren daran beteiligt. Ein Fahrzeug wurde von einem Lkw in einen weiteren Pkw hineingeschoben. Die beiden mitfahrenden Kinder wurden in dem völlig demolierten Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr geborgen werden.