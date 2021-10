Viele Stars bei Klammer-Kinopremiere in Villach

Olympiasieger, Skistars und Promis am roten Teppich sorgen am Dienstag bei der Österreich-Premiere von „Klammer - Chasing the Line“ für reichlich Hollywood-Stimmung in Villach. Viele Freunde, Bekannte und Weggefährte, darunter auch 25 Olympia-Medaillen-Gewinner sind angereist, um das Kinodebüt von und mit Skikaiser Franz Klammer zu erleben. Auch die „Krone“ ist für alle Klammer-Fans vor Ort und berichtet live.