„Klammer“: Finaler Trailer sorgt für Herzrasen

„Ich habe Angst davor, nicht zu gewinnen“: Dieser Satz, gesprochen von Franz Klammer zu seiner damaligen Freundin - und heutigen Ehefrau - Eva, drückt in wenigen Worten aus, unter welchem enormen Druck der Kärntner Ausnahmeskifahrer 1976 vor den Winterspielen in der Heimat stand. Der Film „Klammer - Chasing the Line“ (Kinostart 28.10.) zeigt diesen Druck und den enormen Trubel rund um das legendäre Olympia-Gold 1976 als spannenden Ski-Krimi in spektakulären Bildern. Die „Krone“ - die den Film vorab bereits sehen durfte - präsentiert jetzt den finalen Trailer des mit Spannung erwarteten Kino-Highlights des Jahres!