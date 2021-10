Feller: „Der Roli hat es auf den Punkt gebracht“

Mit starken Leistungen am Sonntag beim Weltcup-Auftakt in Sölden haben sich Österreichs Riesentorläufer Ruhe für weitere Trainings verschafft. Vor einem Jahr war die Debatte um die Problemdisziplin nach Platz 17 am Rettenbachferner durch Stefan Brennsteiner entfacht, erst im Saisonfinish hatte sich ein Aufwärtstrend abgezeichnet. Roland Leitinger als Zweiter hinter Marco Odermatt (SUI) führte dieses Mal ein kompaktes Team an - der Speed ist zurück, die Konstanz fehlt noch. „Der Roli ist der, der es auf den Punkt gebracht hat. Ich hoffe, dass die ganze Mannschaft den Auftrieb mitnimmt“, so Manuel Feller.