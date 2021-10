Zadic: „Die Regelung für Kronzeugen muss bleiben“

Kronzeuge. Ein Wort, das verstärkt die Runde und viele in der Politik unruhig macht. Hat schon jemand ausgepackt in der Causa, die den Kanzler zu Fall brachte – Jubelstorys für Sebastian Kurz 2016/17 in „Österreich“ für Inserate auf Kosten des Steuerzahlers? Die Situation aussagekräftiger Involvierter soll verbessert werden.